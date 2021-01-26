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Dünya

Twitter, Trump'a yakınlığıyla bilinen iş insanının hesabını süresiz askıya aldı

Twitter, eski ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen, iş insanı Mike Lindell'in hesabını "seçimlerle ilgili dezenformasyon yaydığı" gerekçesiyle süresiz askıya aldı.

Dildar Baykan   | 26.01.2021
Twitter, Trump'a yakınlığıyla bilinen iş insanının hesabını süresiz askıya aldı

Washington

Sosyal medya platformu Twitter, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen, "My Pillow" isimli şirketin üst yöneticisi (CEO) Mike Lindell'in hesabını "seçimlerle ilgili dezenformasyon yaydığı" gerekçesiyle süresiz askıya aldı.

Twitter'ın yazılı açıklamasında, Lindell'in, Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia ederek, seçimler hakkında dezenformasyon yaydığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle, Lindell'in yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan kişisel hesabının süresiz askıya alındığı kaydedildi.

Twitter, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Trump'ın kişisel hesabını da süresiz askıya almıştı.

"ABD Eski Başkanı Trump'ın Ofisi" kuruldu

Öte yandan, 20 Ocak'ta görev süresi biten Trump, Florida eyaletinde "ABD Eski Başkanı Trump'ın Ofisi" isimli bir ofis kurdu.

Ofisten yapılan açıklamada, "Bu ofis, Trump'ın yazışmalarından, açıklamalarından, programlarından ve resmi eylemlerinin yönetiminden sorumlu olacaktır." ifadesine yer verildi.

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