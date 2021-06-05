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Türkmen Bakan Maruf: Bir kez daha PKK unsurları, yaptıkları eylemlerle bölgenin istikrarını hedef aldı

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Maruf, PKK'nın Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı kınayarak, "Bir kez daha PKK unsurları, yaptıkları eylemlerle bölgenin istikrarını hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Bekir Aydoğan   | 05.06.2021
Türkmen Bakan Maruf: Bir kez daha PKK unsurları, yaptıkları eylemlerle bölgenin istikrarını hedef aldı

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Türkmen Bakan Maruf, PKK'nın Peşmerge'yi hedef alan saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Maruf açıklamasında, "Duhok'un sınır bölgesinde PKK'nın Peşmerge güçlerine yapmış olduğu saldırıyı kınıyoruz. Bir kez daha PKK unsurları, yaptıkları eylemlerle bölgenin istikrarını hedef aldı. Saldırıda şehit düşen Peşmergelere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 7 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.

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