Dolar
33.57
Euro
36.69
Altın
2,464.53
ETH/USDT
2,650.50
BTC/USDT
59,207.00
BIST 100
9,811.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a gönderdiği uçaklar Atina'ya ulaştı

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi.

Büşranur Koca  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a gönderdiği uçaklar Atina'ya ulaştı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla Türkiye tarafından gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, başkentteki Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Süreç

Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletmişti.

Yunan tarafı da teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtmişti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etmişti.

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışmaları başlattığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 43 şüpheli tutuklandı
Uluslararası siber casusluk ağı operasyonla çökertildi
Türkiye ve dünya gündemi
"Kuyu-16" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a gönderdiği uçaklar Atina'ya ulaştı

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a gönderdiği uçaklar Atina'ya ulaştı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 43 şüpheli tutuklandı

Uluslararası siber casusluk ağı operasyonla çökertildi

Yunanistan'daki yangınlarda bir kişi öldü

Yunanistan'daki yangınlarda bir kişi öldü
Türkiye, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek için çalışmalara başladı

Türkiye, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek için çalışmalara başladı
"Gürz-6" operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

"Gürz-6" operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet