Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Altun, güven mektubunu Papa'ya sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan nezdinde Büyükelçi olarak atadığı Prof. Dr. Altun, Katolik Kilisesinin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından bu sabah Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Altun'un Papa'ya güven mektubunu sunduğu kabul, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Papa 14. Leo, güven mektubunu teslim almasının akabinde, şahsi kütüphanesinin bulunduğu salona davet ettiği Büyükelçi Altun ile görüş alışverişinde bulundu.