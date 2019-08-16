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Dünya

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği, Kosova’nın Üsküp Büyükelçisi Gjergj Dedaj’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı paylaşımını kınadı.

Furkan Abdula,Fatjon Cuka   | 16.08.2019
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

Üsküp

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği, Kosova’nın Üsküp Büyükelçisi Gjergj Dedaj’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı paylaşımını kınadı.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Dedaj’ın Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan anıtla ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı mesnetsiz iddiaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan düşmanca söylemi şiddetle kınadıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bu son paylaşım, daha önce de ülkemiz aleyhinde açıklamalarda bulunan ve taşıdığı unvanın kendisine yüklediği sorumluluğun farkında olmayan Kosova’nın Üsküp Büyükelçisi Dedaj ile görüşmeme yönünde aldığımız kararın doğruluğunu göstermektedir. Dostlarımızdan beklentimiz, demokrasinin savunulmasında övünülecek bir sınav vermiş olan ülkemizin, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadelede gereken dayanışma ve işbirliğini sergilemeleridir." ifadesine yer verildi.

Kosova'nın Üsküp Büyükelçisi Dedaj, kendi sosyal medya hesabı Facebook’ta, Tiran'da Suni Göl Parkı'nda yer alan 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na, bu park içindeki kitabeye ve üzerinde Türk bayraklarının bulunduğu tabelalara yapılan saldırı ile ilgili paylaşımda bulundu.

"Erdoğan'ın Türkiye'sinin siyasi anıtına hayır!" ifadesini kullanan Dedaj, Tiran'daki söz konusu parkta Türkiye’nin mevcut politikalarının yeri olmadığını savundu.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki kitabeye ve üzerinde Türk bayraklarının bulunduğu tabelalara geçtiğimiz günlerde zarar verilmişti ancak kısa süre sonra tabelalar Tiran Belediyesi çalışanları tarafından onarılmıştı.

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