Türkiye'nin sağlık hizmetleri Nairobi'de uluslararası zirvede anlatıldı

Türkiye'nin Suriyelilere sunduğu sağlık hizmetleri Nairobi'de uluslararası zirvede anlatıldı
Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın 25'inci yıl dönümünde düzenlenen Küresel Nairobi Zirvesi'nde "Kırılgan Dünyada Kahire Taahhütlerini Yerine Getirmek" başlıklı panel düzenlendi.
Nayrobi
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Sevdiklerini kaybeden ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan aileleri bir arada tutan güç kadınlardır. Kadınların üstlendiği bu ana rolü bilerek, Suriyeli misafirlerimize yönelik hizmetleri düzenlerken kadınların sağlığına yönelik hizmetlere özellikle odaklandık." dedi.
Birleşmiş Milletlerin (BM) 1994'te koordine ettiği Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümünde, Kenya ve Danimarka hükümetlerinin ev sahipliği ve BM Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümünde Nairobi Zirvesi: Süreci Hızlandırmak" Konferansı ikinci gününde devam ediyor.
Zirve kapsamında "Kırılgan Dünyada Kahire Taahhütlerini Yerine Getirmek" başlıklı panel düzenlendi.
Danimarka'nın Veliaht Prensesi Mary Elizabeth, Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Adalet Bakanı Jemma Nunu Kumba, Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, UNICEF İcra Direktör Yardımcısı Omar Abdi, UNHCR Yüksek Komiser Yardımcısı George Wililam Okoth-Obbo, ICRC Kenya Tanzanya ve Cibuti Heyet Başkanı Olivier Dubois ile çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.
Panelistler, 25 yıl önce Kahire'de düzenlenen zirvede varılan uluslararası mutabakat çerçevesinde belirlenen taahhütlerin yerine getirilmesi için kendi ülkelerinde ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla dünya genelinde atılan adımları anlattı.
Burada konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye'nin 2011'de Suriye'de yaşanan çatışmaların başlamasından sonra büyük mülteci akını karşısında hedef ve geçiş ülkesi olduğunu hatırlattı.
Türkiye'nin, misafir olarak gördüğü Suriyelilerin hayatlarının ve geleceklerinin nasıl daha iyi hale gele getirilebileceği konusunda tüm çabayı sergilediğini belirten Meşe, "Sevdiklerini kaybeden ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan aileleri bir arada tutan güç kadınlardır. Kadınların üstlendiği bu ana rolü bilerek, Suriyeli misafirlerimize yönelik hizmetleri düzenlerken kadınların sağlığına yönelik hizmetlere özellikle odaklandık." diye konuştu.
Beklenmedik bir anda gelişen böylesi acil durumlarda verilen ilk tepkinin çok önemli olduğunu vurgulayan Meşe, "İnsani bakış açımız ve güçlü devlet yapımız, krizin başarılı bir insani müdahale modeli olarak gösterilen başlangıç aşamasında hızlı davranmamızı sağlayan ana faktörlerdi." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin bu süreçte diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla da iş birliğine açık olduğunu vurgulayan Meşe, buna örnek olarak UNFPA ile iş birliğinin Suriyelileri de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini gösterdi.
Meşe, Türkiye'nin sağlık personelinin de Suriyelilerin acil ihtiyaçlarını giderecek şekilde yönlendirildiğini, dil ve kültür farkından doğan zorlukların aşılmasına odaklandıklarının altını çizdi.
Sağlıklı hamilelik, erken doğum, doğum sonrası destek, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, kadına yönelik şiddet gibi konuların da sağlık hizmetlerinde özellikle önemsendiğini ve Türk sağlık sisteminin önlenebilir anne ve bebek ölümlerini sıfıra indirmeye odaklandığını anlatan Meşe, bu durumun Suriyeli misafirler için de geçerli olduğunu söyledi.
Türklerin birçok devlet kurmuş, tarihin derinliklerinde kökleri olan bir ulus olduğunu vurgulayan Meşe, "Tarihteki bütün Türk devletleri aynı fikir üzerine kurulmuştur: 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Suriyeli misafirlerimize de bu kurucu felsefemizle yaklaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Kadınların liderlik özelliğine vurgu
Üst düzey hükümet yetkilileri, uzmanlar, dini liderler, aktivistler, gençler, iş insanları, uluslararası finans kurumları, engellilerin katılımıyla 163 ülkeden hükümet, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı zirveye Türkiye'den Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa'nın yanı sıra aralarında kamu görevlilerinin, UNFPA yetkililerinin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve gazetecilerin yer aldığı 20 kişilik heyet katılıyor.
Nairobi Zirvesi'nin ikinci gününde, "Kadınlar Liderlik Yaptığında" başlıklı yüksek düzeyli panel düzenlendi.
UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alanna Armitage'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın eşi Margaret Kenyatta, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nın eşi Jeanette Kagame, Butan Kraliçesi Sangay Choden Wangchuck'in yanı sıra çeşitli ülkelerden bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ile aktivistler katıldı.
Katılımcılar, kadınların her alanda ve her düzeyde toplumsal yaşama katılımının önemini vurgulayarak özellikle eğitim ve sağlık gibi alanlarda geride kimse kalmadan, bütün kız çocuklarının ve kadınların desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.
"Kadınların 'dönüştürücü gücü' her şeyi değiştirebilir"
Panelde söz alan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, toplantıda ele alınan konunun dünyadaki her kadın için çok önemli olduğuna işaret ederek kadınların liderliğinde öne çıkan farkın, her kız çocuğunun ve kadının doğasında olan merhamet ve dirençten kaynaklandığını vurguladı. Meşe, kadınların toplumların temelini oluşturmalarının altında da bu özelliklerin yattığını belirtti.
Kadınların sosyal ve iş hayatına katılımlarının geleceği yönlendirecek temel dinamiklerden biri olduğunu söyleyen Meşe, "Kadınların eşit muamele gördüğü iş ortamlarını mümkün kılma zorunluluğu reddedilemez." dedi.
Kadınların "dönüştürücü güç" ortaya çıktığında her alanda olumlu değişikliklere yol açtığını vurgulayan Meşe, şöyle devam etti:
"Kadınların hayatın her alanına katılımıyla toplumdaki uzlaşmaz dilin azaldığını ve sosyal uzlaşmaya dönüştüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan gönülden katıldığım bir alıntı yapmak istiyorum: 'Kadın zekasının dünyayı fethedeceğine inanıyorum.' Bu bakış açısı, Türkiye'nin bütün politikalarını yansıtıyor. Türkiye, OECD raporlarına göre, cinsiyetler arası ücret eşitsizliği farkının en az olduğu OECD ülkeleri arasında. Kadınlar, her yerde yönetim kademesinde yer alıyor."
Türkiye'nin, politika oluşturmaya daha fazla kadın bakış açısı kazandırmaya çalıştığını belirten Meşe, kadınların anne olmasının kariyerlerinin önünde bir engel teşkil ettiği yönündeki algının da kırılması gerektiğini söyledi.
Meşe ayrıca "her şeyden önce sağlık" ilkesi uyarınca kadınların yaşamlarının mümkün olan en yüksek sağlık standartlarında sürdürmeleri için uygun şartların oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek "Kadınlarımız sağlıklı olduğu sürece, toplumlarımız, güçlü ve daha çok katılım gösteren kadınlarla daha güçlü hale dönüşecek, ekonomik refah düzeyimiz artacak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.