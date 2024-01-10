Dolar
29.97
Euro
32.77
Altın
2,030.20
ETH/USDT
2,358.30
BTC/USDT
45,930.00
BIST 100
7,736.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı iki kişi Kosova'da yakalandı

Kosova polisi, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı iki kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Eren Beksaç  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı iki kişi Kosova'da yakalandı

Kosova

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "FAST-Kosova Kaçakları Aktif Olarak Arama Birimi" tarafından bugün iki ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı iki Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Birinci vakada, FAST birimi ile Viti Polis Karakolu arasındaki işbirliği sonucunda, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan ve 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1960 doğumlu Türk vatandaşı M.K gözaltına alındı. İkinci vakada, FAST birimi ile Priştine Merkez Polis Karakolu arasındaki işbirliği sonucunda, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından soygun suçundan aranan ve 10 ay hapis cezası bulunan 1983 doğumlu Türk vatandaşı İ.K gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Yakalanan iki kişi için 48 saatlik gözaltı süresi verildiği aktarılan açıklamada, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Kosova polisi, geçen yılın eylül, ekim ve aralık aylarında Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı üç kişiyi daha gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bursa-İstanbul deniz otobüsünün bugünkü seferleri iptal edildi
Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı iki kişi Kosova'da yakalandı

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı

İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı
Bakan Özhaseki: Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz

Bakan Özhaseki: Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet