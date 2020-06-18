Türkiye'nin ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Çad'a indi
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağının Çad'a indiği bildirildi.
Paylaşımda, uçağın havaalanındaki fotoğraflarına da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.