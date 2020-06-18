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Dünya

Türkiye'nin ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Çad'a indi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 18.06.2020
Türkiye'nin ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Çad'a indi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağının Çad'a indiği bildirildi.

Paylaşımda, uçağın havaalanındaki fotoğraflarına da yer verildi.

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