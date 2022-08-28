Dolar
18.16
Euro
18.10
Altın
1,738.15
ETH/USDT
1,490.40
BTC/USDT
20,019.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan uçakların selden etkilenen Pakistan'a ulaştığını bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 28.08.2022
Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu açıklanırken, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek
Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı
Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1061'e çıktı

Türk Kızılaydan Pakistanlı selzedelere yardım

Türk Kızılaydan Pakistanlı selzedelere yardım
Emine Erdoğan selden etkilenen Pakistan halkına 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu

Emine Erdoğan selden etkilenen Pakistan halkına 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için "hava köprüsü" kurdu

Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için "hava köprüsü" kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet