Türkiye'nin eski Bogota Büyükelçisi Sun, görev sürecini ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi Türkiye'nin eski Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, görev süresi boyunca iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için yoğun çaba sarf ettikleri belirtti.

Türkiye'nin eski Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Temmuz 2022'de başladığı Bogota Büyükelçiliği görevini tamamlaması dolayısıyla AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kolombiya'nın Türkiye'nin Latin Amerika'daki üç stratejik ortağından biri olduğuna dikkati çekti.

Ticaret Müşavirliği ve Askeri Ataşeliğin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) ofislerinin temsilcileriyle Türkiye-Kolombiya arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi için ortak çaba gösterdiklerini dile getiren Sun, "Tabii, ilişkilerimiz farklı alanlarda çok geniş bir potansiyel barındırıyor. Sürekli gelişmeye açık pek çok işbirliği alanı bulunuyor. Ülkemizin buradaki çalışmaları bundan sonra aynı hızla devam edecek." diye konuştu.

Sun, ülkenin pek çok bölgesini ziyaret etme imkanı yakaladığını aktararak, "Devraldığım ilişkileri beli bir aşamaya getirmiş olmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Kolombiya, benim Latin Amerika'daki ilk deneyimim oldu. Başta TİKA projelerinin açılışları olmak üzere farklı vesilelerle Kolombiya'yı farklı bölgeleriyle tanımaktan dolayı her şeyden önce çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'nın Türkiye için önemine vurgu yapan Sun, şunları kaydetti:

"Latin Amerika'ya bölgenin en önemli ülkelerinden biri olan Kolombiya üzerinden giriş yapmış olmak ve bu bölgeyi yakından tanıma fırsatı bulmak benim için ayrı bir ayrıcalık oldu çünkü Kolombiya, Türkiye'nin bölgedeki üç stratejik ortağından biri. Görevim boyunca da bu stratejik ortaklığın gereklerini yerine getirmek amacıyla tüm kurumlarımızla birlikte yoğun çaba gösterdik. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde savunma sanayinden çevre konularına kadar farklı alanlarda çeşitli anlaşmaların imzalanmasına burada şahitlik ettik. Ticaretin geliştirilmesi için de önemli gayret sarf ediyoruz."

Sun, Türkiye'nin Kolombiya'ya ihracatının geliştirilmesi amacıyla görev süresi boyunca çok sayıda fuara katıldıklarını, Türkiye'den birçok şirketin Kolombiya'yı ziyaret ettiğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik ciddi hareketlilik yaşandığını anlattı.

Bölgenin kendine has dinamikleri bulunduğuna işaret eden Sun, Türk iş dünyasının ağırlıklı olarak Türkiye'ye yakın coğrafyalarda faaliyet göstermesine rağmen Türkiye ile Kolombiya arasında önemli bir potansiyel bulunduğuna inandığını söyledi.

Sun, iki ülkenin pek çok alanda benzer yaklaşımlara sahip olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kolombiya, Türkiye'nin Latin Amerika'daki en önemli ortaklarından biri. Daha önce de ifade ettiğim gibi, aynı zamanda stratejik ortaklarımız arasında yer alıyor. Bugüne kadar birçok uluslararası konuda benzer görüşler paylaştığımız bir ülke oldu. Gazze meselesi başta olmak üzere çeşitli küresel konularda ortak bakış açısına sahip olduğumuz ülkelerden biri. Bundan sonraki süreçte de ülkemiz Kolombiya'nın yeni yönetimleri ve görev alacak kadrolarıyla işbirliğini aynı kararlılıkla sürdürerek daha da derinleştirmek için çalışmaya devam edecektir. Seçim sonuçlarının da bu güzel ülkenin değerli insanları için hayırlı olmasını diliyorum."





