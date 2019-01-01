Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Oktay, "Türk-Macar ilişkileri olgunluk çağını yaşıyor, hatta altın çağını yaşıyor demek bile abartılı olmaz." dedi.

BUDAPEŞTE - Mehmet Yılmaz

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Türkiye-Macaristan ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirten Büyükelçi Oktay, ''Türk-Macar ilişkileri olgunluk çağını yaşıyor, hatta altın çağını yaşıyor demek bile abartılı olmaz.'' diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin birçok alanda düzenli olarak geliştiğini, ciddi adımların atıldığını ifade eden Büyükelçi Oktay, Türkiye ve Macaristan arasında siyasi alanda hiçbir problem olmadığını, iki tarafın da ilişkileri daha da güçlendirmek için elinden gelini yaptığını söyledi.

Büyükelçi Oktay, Macaristan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonraki dönemde ve NATO, OECD, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşlara üyeliği sürecinde Türkiye'nin desteğini aldığını, bugün ise Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiğini ve bundan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

"İki ülke arasındaki ziyaretler önemli"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8-9 Ekim'de Macaristan'a resmi ziyarette bulunduğunu, ziyaret esnasında Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nin açılış töreninin yapıldığını hatırlatan Büyükelçi Oktay, şunları kaydetti:

''Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Ader ve Başbakan Orban ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi. Burada önemli bazı kararlar da alındı. Bunların pratiğe yansımasını önümüzdeki aylarda göreceğiz ve biz de alınan kararların uygulanması konusunda takipçi olacağız. Her ziyarette çıtayı biraz daha yukarıya taşıdığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ziyaretler son derece içerikli, verimli ve önemli kararların alındığı somut sonuçlar almaya yönelik ziyaretler. Sembolik ziyaretler değil. Bu yüzden her ziyaret önemli.''

Oktay, Türkiye ve Macaristan ilişkilerinde sadece hükümetler arası iş birliğinin değil aynı zamanda parlamentolar arası iş birliğinin de güçlü olduğunu, her iki ülkenin de parlamenter diplomasiye önem verdiğini, bu çerçevede kısa süre önce TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Macaristan'ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Büyükelçi Oktay, ekonomik iş birliğinin de güçlendiği iki ülke arasında ticaret hacminin yaklaşık 3 milyar dolar civarında olduğunu, daha önce konulan 5 milyar dolarlık hedefe ulaşma konusunda önemli ilerlemeler sağlandığını ifade etti.

Zengin bir sanayi altyapıya sahip iki ülkenin tarım, turizm ve hizmetler alanında ciddi bir potansiyele sahip olduğunu, ekonomik alanda konulan hedeflere ulaşmanın imkansız olmadığını vurgulayan Büyükelçi Oktay, ''Ticaret anlamında farklı sektörlerde işlenmesi gereken bir potansiyel var. Biz bunları tespit ettik ve bu yıl Türk ihraç ürünleri fuarı düzenlemek istiyoruz. Bunun hazırlıklarına başladık. İnşallah Türkiye'nin markalaşmış ürünlerini bir çıkarma halinde Macaristan'a getirebileceğimizi ve etki yaratacak bir fuar olacağını umuyorum.'' şeklinde konuştu.

"2019 yılında güzel gelişmeler, üst düzey temaslar devam edecek"

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelecek yılda da güçleneceğini, üst düzey temasların devam edeceğini belirten Büyükelçi Oktay, "Bu yıl Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) dördüncüsü Budapeşte'de düzenlenecek. 2019'un en önemli siyasi etkinliği bu olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar Budapeşte'yi ziyaret edecek. Bu vesileyle de çok büyük ihtimalle geniş katılım bir iş forumu düzenlenecek.'' dedi.

Büyükelçi Oktay, 2019'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra çok sayıda teknik düzeyde yetkilinin Macaristan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini ve henüz tarihleri kesinleşmemekle beraber Turizm Karma Komisyonu, Tarım Yürütme Komitesi ve Türkiye-Macaristan Afrika İş Forumu toplantılarının düzenleneceğini söyledi.

Gül Baba Türbesi büyük rağbet görüyor

Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin koordinasyonu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle restore edilen Gül Baba Türbesi'nin, müzesiyle, kafeteryasıyla, toplantı salonlarıyla dört dörtlük bir külliye haline geldiğini kaydeden Büyükelçi Oktay, yapılan tadilat sonrası türbenin ziyaretçi sayısının 5-6 katına çıktığını ifade etti.

Macaristan'ın birçok bölgesinde Osmanlı döneminden kalma Türk eserleri olduğunu, bu eserlerin korunması konusunda Macarların tutumundan oldukça memnun olduklarını belirten Büyükelçi Oktay, ''Biz de Türkiye olarak özellikle de TİKA vasıtasıyla bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda elimizden geleni yapıyoruz. '' dedi.

Büyükelçi Oktay, taraflar arasında enerji konusunda da iş birliği olanaklarının sürekli gündeme geldiğini, Macaristan'ın TürkAkımı projesine dahil olmak istediğini, her iki ülkede de nükleer enerji projelerinin gündemde olduğunu ve bu konuda da iş birliği yapılması iradesinin mevcut olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde son dönemde ciddi adımlar attığını, bu alanda da Türkiye'nin Macaristan ile iş birliğine hazır olduğuna işaret eden Büyükelçi Oktay, Macarların da bu konuya olumlu baktığını, ilerleyen yıllarda bu projelerle ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

