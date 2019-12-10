Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu'nun tercihi 'Süper Ay' oldu
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
New York
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.
Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar
Sinirlioğlu, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay", spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Rafting'in zorlu parkuru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Süper Ay
Feridun Sinirlioğlu, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''O kadar birbirinden güzel fotoğraflar vardı ki seçmekte zorlandım. Anadolu Ajansı'nın her alanda olduğu gibi fotoğraf alanında da başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.'' dedi.
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Raftingin zorlu parkuru