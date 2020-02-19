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Dünya

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." dedi.

Betül Yürük   | 19.02.2020
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak

New York

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." dedi.

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