Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, FETÖ ile mücadele konusunda ilgili Azerbaycan makamlarından bugüne kadar hep iş birliği ve yakınlık gördüklerini söyleyerek, "Azerbaycan'daki FETÖ yapılanmasının tasfiyesi konusunda ciddi adımlar atıldı." dedi.

Fotoğraf:AA/Resul Rehimov

BAKÜ

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçilikte basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhuriyetinin 15 Temmuz 2016'da en ağır ve zor günlerini yaşadığını belirten Özoral, devlete ve millete yönelen bir tehditin yine devlet ve milletin ele ele vermesiyle defedildiğini dile getirdi.

O gece FETÖ'cü hainlerin askeri üniformayla darbe girişiminde bulunduğunu ve millet tarafından hakettikleri cezayı gördüklerini ifade eden Özoral, Türk milletinin tek yürek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara döküldüğünü hatırlattı.

Darbe girişimine karşı koyan 250 vatandaşın şehit olduğunu belirten Özoral, "Bu, milletimizin tarihinde önemli bir kahramanlık günüydü. Bu hadise Türkiye olarak bize büyük dersler verdi. Bu tür adımların bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde düşünüyoruz. FETÖ denen hain terör örgütü devlet içine 40 yılda yerleşti ve kılcal damarlarına kadar geçerek ele geçirmeye çalıştı. 15 Temmuz bu ele geçirme teşebbüsünün son halkasıydı." diye konuştu.

FETÖ'ye karşı Türkiye'de çeşitli davaların açıldığını bildiren Özoral, şunları kaydetti:

"Darbe girişimi ile irtibatlı davaların toplam sayısı 289 oldu. Bu davalardan 188'i sonuca bağlandı, örgütün liderliğini yapan 664 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 101 dava devam etmektedir. Devletimiz bu davaların en süratli biçimde tamamlanması ve adaletin en süratli biçimde tecelli etmesi için gereken tüm tedbirleri almış durumdadır. Dava ve soruşturmalar çerçevesinde yaklaşık 180 bin kişi devletteki işlerinden çıkartılarak haklarında işlemler başlatıldı. İşlemler çerçevesinde elbette bazı sıkıntılar, bazı mağduriyetler de yaşandı. Devletimiz itiraz kurulları oluşturarak mağduriyetlerin giderilmesi için azami hassasiyet gösterdi. Örgüt üyelerinin haberleşmede kullandıkları ByLock isimli program çözüldü. Yaklaşık 250 bin kişinin örgütle bağlantılı olduğu ortaya çıktı."

"Azerbaycan'da da FETÖ'nün beli kırıldı"

Türkiye'de örgüt üyelerine karşı çok ciddi mücadele sürdürüldüğünü vurgulayan Özoral, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki FETÖ'nün Türkiye'de beli kırılmıştır. Bununla birlikte bu örgütle sonuna kadar mücadele edilmesi de bir zorunluluktur. FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasının çökertilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Büyükelçilik olarak FETÖ ile mücadele konusunda ilgili Azerbaycan makamlarından bugüne kadar hep iş birliği ve yakınlık gördük. Bunun için başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere Azerbaycan hükümetine şükranlarımı sunmak istiyorum. Azerbaycan'daki FETÖ yapılanmasının tasfiyesi konusunda ciddi adımlar atıldı. Azerbaycan'da da FETÖ'nün beli oldukça erken bir dönemde kırılmış oldu."

Muhabir: Ruslan Rehimov