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Dünya

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Türkiye'nin Irak topraklarında gözü yok

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'nin Irak topraklarında gözü olmadığını, birleşik Irak'ın destekçisi olduğunu bildirdi.

Haydar Karaalp   | 20.11.2020
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Türkiye'nin Irak topraklarında gözü yok

Bağdat

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü Lideri Kays el-Hazali'nin Türkiye'nin Irak topraklarında göz olduğu iddiasına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Irak’ın topraklarında gözü olduğunu ileri süren zihniyete sesleniyorum. Kendi hayal dünyanızda yarattığınız asılsız iddialarla, Irak’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne asıl tehdit teşkil edenlerin üzerinden dikkatleri Türkiye’ye çekmeye boşuna çalışmayın. Türkiye, bir ve bütün Irak’ın en güçlü destekçisidir. Bu gerçeği en iyi Irak halkı bilir. Irak halkını kandıramazsınız."

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