Dolar
20.02
Euro
21.49
Altın
1,953.43
ETH/USDT
1,813.50
BTC/USDT
26,461.00
BIST 100
4,480.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'den Suriye'ye dönüp briket eve yerleşen Haccac hemşehrilerinin de döneceğine inanıyor

Türkiye'den gönüllü geri dönerek Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde inşa edilen briket evlere yerleşen Halepli Haccac ailesi, güven ortamı sağlandıkça Suriyelilerin vatanlarına döneceğine inanıyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Türkiye'den Suriye'ye dönüp briket eve yerleşen Haccac hemşehrilerinin de döneceğine inanıyor Fotoğraf: Mehmet Burak Karacaoğlu/AA

Azez

İdlib kenti ile Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yükselen briket evler sayesinde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri dönüşü hız kazandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde AFAD koordinasyonunda İHH İnsani Yardım Vakfının yaptırdığı briket evlerde binlerce Suriyeli yaşamını sürdürüyor.

Azez'deki Kefra briket evlerinde yaşayan Vefa Mustafa Haccac, AA muhabirine, bir çocuğu ve Suriye ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden iki kardeşinin çocuklarıyla hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Suriye ordusunun roket saldırısında iki gözünü kaybettiğini belirten Haccac, "Tedavi olmak amacıyla gittiğim Türkiye'de 5 yıl tamamen tedavi amacıyla kaldım." dedi.

Haccac, Kilis ve Antep'teki hastanelerde tedavi gördüğünü dile getirerek, "Türk halkı bizlere her zaman destek oldu. Türkiye'den gönüllü olarak geri döndüm. Bu kampı İHH yaptı. Şu an briket evde yaşıyorum." diye konuştu.

Kampta su bulunduğunu, elektrik ihtiyacını güneş enerjisiyle karşıladıklarını anlatan Haccac, "Her ay gıda kolisi getirmeye çalışıyorlar ve ekmek desteği veriyorlar." dedi.

"Her insan kendi vatanında yaşamak ister"

Haccac, Suriye'de güvenli bir şekilde yaşamak istediğinin altını çizerek, "Suriye, keşke savaştan önceki gibi olsa. Şu an bu bölge çok güvenli. Keşke tüm Suriye burası gibi güvenli olsa. Her insan kendi vatanında yaşamak ister ama güvenli bir şekilde." ifadelerini kullandı.

Güvenli olmayan yere dönmenin zor olduğunu düşündüğünü söyleyen Haccac, şöyle devam etti:

"Her Suriyeli kendi toprağında yaşamak istiyor ama güvenli bir bölgede. Güvenli olmayan yere kimse dönemez. Türkiye'de olan Suriyeliler zulümden kaçıp gittiler. Biz kendi topraklarımızda zulüm gördüğümüz için kaçmıştık. Gidenlerin hepsi kendi ülkelerine dönmek istiyor."

Canlarını kurtarmak isteyenlerin başka ülkelere kaçmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Haccac, "Türkiye, burada olduğu için buralar güvenli. Türkiye'nin olmadığı yerler bu kadar güvenli değil. Türkiye'nin bulunduğu her yerde güven var." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
İslahiye'deki deprem konutlarının 29 Ekim'de teslim edilmesi hedefleniyor
Bugüne kadar 94,2 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı
Bereketli bahar yağmurları Trakya'yı kuraklık haritasından çıkardı
Diyarbakır'daki deprem konutlarının inşası sürüyor

Benzer haberler

Türkiye’den ayrılan Humuslu anne Suriye'de güvenli bölgedeki briket evde yetimleriyle yaşıyor

Türkiye’den ayrılan Humuslu anne Suriye'de güvenli bölgedeki briket evde yetimleriyle yaşıyor

Türkiye'den Suriye'ye dönüp briket eve yerleşen Haccac hemşehrilerinin de döneceğine inanıyor

GÖRÜŞ - Arap Birliği Zirvesi şaşırtmadı

Suriyeli aşiret, Türkiye'deki on binlerce mensubunun topraklarına geri dönmesini istiyor

Suriyeli aşiret, Türkiye'deki on binlerce mensubunun topraklarına geri dönmesini istiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Halepli aile ülkesine geri dönmenin sevincini yaşıyor

Halepli aile ülkesine geri dönmenin sevincini yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet