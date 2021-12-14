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Dünya

Türkiye'den Musul'da yetim kız öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı

Türkiye, Irak'ın Musul kentinde yetim kız çocuklarına kırtasiye malzemesi ve okul çantası yardımında bulundu.

Bekir Aydoğan   | 14.12.2021
Türkiye'den Musul'da yetim kız öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı Fotoğraf: Srud Azeez Hamad/AA

Musul

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, kent merkezinde yetim kız öğrencilerin eğitim gördüğü El-Kadis Abdulahad Kız İlkokulunu ziyaret etti.

Küçüksakallı'yı "Hoş geldiniz" mesajlarıyla karşılayan çocuklar, müzik eşliğinde küçük bir dans gösterisi sundu.

Başkonsolos Küçüksakallı, bir süre sohbet ettiği öğrencilere kırtasiye malzemesi ve çanta dağıttı.

Okul Müdür Yardımcısı İnas Hişam, yardımlarından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza selamlarımızı iletin, başımızın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'den Musul'da yetim kız öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı

Türkiye'den Musul'da yetim kız öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı