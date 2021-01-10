Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Girit Adası'na ulaşan 6 FETÖ üyesinin, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Tevfik Durul   | 10.01.2021
Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Atina

Yunan basınındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Ada'nın batısında bulunan Sitia kentinin Kuremenos Körfezi'ne, FETÖ'cüleri taşıyan yelkenli bir tekne yanaştı.

Girit Limanı yetkilileri, kendilerini "Gülenci" olarak tanıtan 2'si kadın 6 kişinin çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduklarını belirtti.

Bu kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını söyleyen yetkililer, FETÖ'cülerin, prosedür gereği Sitia Hastanesine sevk edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, hastanedeki kontrollerin ardından geldikleri teknede karantinaya alınacak FETÖ üyesi grubun yaptığı sığınma başvurusunu inceleyeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti
İranlı milletvekilleri, Batı'da üretilen Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını istedi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti

Benzer haberler

Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

MİT tırları davasının firarisinin 'oyununu' polis bozdu

Ankara'da hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri tutuklandı

Anayasa Mahkemesinden Şahin Alpay hakkında yeni ihlal kararı

Anayasa Mahkemesinden Şahin Alpay hakkında yeni ihlal kararı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Ankara'da hücre evinde yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Ankara'da hücre evinde yakalandı
Edirne'de 4,5 yılda sınırdan Avrupa'ya kaçmaya çalışan 1708 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de 4,5 yılda sınırdan Avrupa'ya kaçmaya çalışan 1708 FETÖ şüphelisi yakalandı