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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Türkiye'den insani yardım malzemesi taşıyan ikinci "iyilik gemisi" Sudan'a ulaştı

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemesi taşıyan ikinci "iyilik gemisi" Sudan'a ulaştı.

Ahmed Satti  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Türkiye'den insani yardım malzemesi taşıyan ikinci "iyilik gemisi" Sudan'a ulaştı

Sudan

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre Kültür ve Enformasyon Bakanı Graham Abdülkadir, Ulaştırma Bakanı Ebubekir Ebu el-Kasim, Yatırım Bakanı Ahlam Medeni Mehdi, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ve diğer üst düzey yetkililer, yardım gemisini ülkenin doğusundaki Port Sudan limanında karşıladı.

Bakan Abdülkadir, buradaki konuşmasında, Sudan ile Türkiye arasında ilişkilerin "güçlü ve derin" olduğuna dikkati çekti.

Abdülkadir, hükümet olarak, Sudan'ın içinde bulunduğu iç savaş ve halkın büyük bölümünü etkileyen sel felaketi olmak üzere doğal afetler sırasında Türkiye'nin çabalarını ve Sudan ile sağlam duruşunu takdir ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan'da son 17 ay boyunca yaşanan gelişmelerin en önemli mağdurları masum sivil halk. Bu çerçevede 10 milyonun üzerinde insan ülkenin içerisinde yerinden edildi. 2 milyonun üzerinde insan yurt dışında mülteci durumunda." dedi.

İnsani krizi karşısında Türkiye'nin Sudan halkına yardım elini uzattığının altını çizen Yıldız, bu çerçevede ilk "iyilik gemisinin” temmuzda Sudan'a ulaştığını hatırlattı.

Yıldız, "Bu sefer de ikinci iyilik gemimiz bugün itibarıyla Port Sudan'a vardı. Bu gemimizle barınma ihtiyacını karşılamak üzere çadırlar, battaniyeler, temel bazı hijyen ve gıda maddelerinden oluşan 3 bin tonluk bir insani yardım malzememiz geldi." değerlendirmesini yaptı.

"Gemimizin karşılanmasında Sudan makamları ve Sudan halkı Port Sudan limanında duygusu yoğun olan bir ortamda bizlerle birlikteydi." ifadelerini kullanan Yıldız, şunları söyledi:

"Türk insanının yardımlarını, desteğini Sudan makamlarına, Sudan halkına teslim ettik. Bu Türkiye'nin ne ilk ne de son yardımı olacak. Sudan'ın ihtiyacı devam ettiği sürece Sudan var olduğu ve Türk halkı var olduğu sürece Sudan'a olan desteğimiz devam edecek. Sudan da kendi ayaklarının üzerinde durduğunda yine Türkiye olarak yanlarında olacağız ve Sudan'ın yeniden imarında üzerimize düşen vazifeyi de yerine getireceğiz."

Yıldız, müteakip yardım gemisi için de çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

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