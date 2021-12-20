Dolar
13.37
Euro
15.34
Altın
1,790.97
ETH/USDT
3,884.20
BTC/USDT
46,900.00
BIST 100
2,056.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'den BMGK'ye 'hashtag ve tweetleriniz Suriyelileri kurtarmayacak' eleştirisi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'ni, "Hashtag iyi hoş ama başını sokacak bir ev daha iyi. Sizlere Suriye halkının son şansı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum." sözleriyle eleştirdi.

Betül Yürük   | 20.12.2021
Türkiye'den BMGK'ye 'hashtag ve tweetleriniz Suriyelileri kurtarmayacak' eleştirisi

Birleşmiş Milletler

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, siyasi sürecin gecikmesinin Suriye halkının hem acılarını hem ihtiyaçlarını artırdığına dikkati çekti.

Anayasa komitesinin bir sonraki görüşmelerinin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini ve görüşmelerin bu turunun somut sonuçlar doğurması gerektiğini vurgulayan Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye krizine çözüm bulma konusundaki başarısızlığını ise şu sözlerle eleştirdi:

"Hashtag iyi hoş ama başını sokacak bir ev daha iyi. Korkarım tarih bu konseyi hashtag nesli olarak tanımlayacak. Her ay bu konseye gelip konuşup, tweet atıp gidiyoruz, bir sonraki ay dönüp aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Sizlere Suriye halkının son şansı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Elimizden bu kadarı mı geliyor? Yeni yıl kararlarımızı tweet atmak yerine belki de Suriye halkını kurtarmak için gerçekten bir şeyler yapabiliriz."

Terör örgütü liderlerine kırmızı halı uyarısı: Kırmızı halılarınınız kana bulanabilir

Suriye'deki durumun aynı zamanda terör örgütleri için "üreme alanı" oluşturduğuna dikkati çeken Sinirlioğlu, DEAŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütü PKK/YPG'ye destek verenlere ise şu sözlerle eleştirdi:

"Tarih, uzun vadede bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü desteklemenin asla işe yaramadığını gösterdi. DEAŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütü uzantılarını desteklemenin umduğunuz sonuçları vermeyeceğini uyarmak benim görevim. BM üyesi tüm ülkelerden terör örgütü liderlerine kırmızı halı sererken dikkatli olmalarını istiyorum. Bu aktörleri destekleyerek terörü meşrulaştırıyorsunuz. Kırmızı halılarınız çok hızlı bir şekilde kana bulanabilir. Elinizde masum Suriyelilerin kanının olmasını istemezsiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları sağlık sistemini zorluyor
Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'a yakalanmış kişilerin yüzde 40'ı 'Uzun Kovid Sendromu'ndan muzdarip
Moderna: Kovid-19 destek aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor
AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını tavsiye etti

Benzer haberler

Türkiye'den BMGK'ye 'hashtag ve tweetleriniz Suriyelileri kurtarmayacak' eleştirisi

Türkiye'den BMGK'ye 'hashtag ve tweetleriniz Suriyelileri kurtarmayacak' eleştirisi

BM: Suriye paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi

Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi

Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Türkiye'nin Afrika ile kurduğu ilişkinin karşılıklı saygıya dayanması oldukça önemli

Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Türkiye'nin Afrika ile kurduğu ilişkinin karşılıklı saygıya dayanması oldukça önemli
Türkiye, Rusya ile iş birliğini sürdürme konusunda kararlı

Türkiye, Rusya ile iş birliğini sürdürme konusunda kararlı
İdlib'de şiddetli yağış sonucu çadır kentler sular altında kaldı

İdlib'de şiddetli yağış sonucu çadır kentler sular altında kaldı