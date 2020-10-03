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Dünya

Türkiye'den BM'de 'nükleer silahsızlanma tüm ülkelerin etkin katılımıyla mümkün' mesajı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin, nükleer silahların topyekün ortadan kaldırılması hedefini tamamen desteklediğini ancak bu hedefe tüm ülkelerin aktif katılımıyla ulaşılabileceğini söyledi.

Betül Yürük   | 03.10.2020
Türkiye'den BM'de 'nükleer silahsızlanma tüm ülkelerin etkin katılımıyla mümkün' mesajı

Birleşmiş Milletler

Sedat Önal, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü kapsamında düzenlenlediği yüksek düzeyli etkinlikte konuştu. 

75 yıl önce Hiroşima ve Nagazaki'deki yıkımın ardından nükleer silahların ortadan kaldırılmasının öncelik oluşturduğunu belirten Önal, nükleer silahların, uluslararası güvenlik için ciddi sorun teşkil ettiğini ve tamamen ortadan kaldırılması için izlenen yola geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, uluslararası sorunların ancak uluslararası iş birliğiyle çözülebileceğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Önal, ''Çok taraflılık, ortak çözümler bulmak için en iyi araç ve silahsızlanma, bu çabanın temel dayanaklarından biri.'' dedi.

Önal, ''Türkiye, nükleer silahların topyekün ortadan kaldırılması hedefini tamamen destekliyor ama nükleer silahlardan arınmış bir dünyaya giden yolun kolay olmadığının da farkındayız. Uygulanabilir adımlar, uzlaşı ve nükleer devletler ile nükleer silahı olmayan devletlerin aktif katılımıyla bu hedefe doğru ilerlemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına (NPT) bağlı olduğunu kaydeden Önal, bu anlaşmanın, küresel nükleer silahsızlanmanın ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlar için geliştirilmesinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Önal, Türkiye'nin nükleer testlerin yasal bağlayıcılığı olacak şekilde yasaklanması yönündeki çağrılara destek verdiğini de sözlerine ekledi.


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