Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'den BM Güvenlik Konseyine 'BAE'ye sorumluluğu hatırlatılsın' çağrısı

Türkiye, BMGK'ye Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar ''bölgesel ve uluslarları barış ve güvenliği tehdit ettiği'' gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuka uyma sorumluluğunu hatırlatması çağrısı yaptı

Betül Yürük   | 02.07.2020
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyine 'BAE'ye sorumluluğu hatırlatılsın' çağrısı

New York

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar ''bölgesel ve uluslarları barış ve güvenliği tehdit ettiği'' gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuka uyma sorumluluğunu hatırlatması çağrısı yaptı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, BAE'nin bölgedeki demokratik hareketleri bastırmaya ve bölgeye hükmetmeye yönelik ''yıkıcı'' politikalarına dikkati çekti.

BAE'nin Yemen'de çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu, ''milyonlarca kişiyi aç bırakmayı savaş aracı olarak kullandığını'' ifade eden Sinirlioğlu, BAE'nin Yemen'deki eylemlerinin savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

BAE'nin Yemen'e paralı asker göndermesi, çocuk savaşçı kullanması ve El-Kaide ile bağlantılı terör gruplarını finanse etmesinin BM ve diğer uluslararası örgütler tarafından da belgelendiğini kaydeden Feridun Sinirlioğlu, BAE'nin Libya'da da BM tarafından tanınan hükümeti devirme girişiminde bulunduğunu, sivilleri ve sivil altyapıları bombalayarak savaş suçu işlediğini, silah ambargosunu sistematik olarak ihlal ettiğini ve Libya'ya, Suriye, Sudan ve Çad'dan paralı askerler gönderdiğini ifade etti.

Sinirlioğlu, BAE'nin Sudanlıları Libya'ya savaşmaya göndermeye zorlayarak, ''uluslararası insan kaçaklığı'' yaptığına dikkati çekti.

BAE'nin Katar'a 2017'de uyguladığı yasa dışı ablukayı, Somali'de siyasi istikrarsızlığı körüklemesini ve Suriye'de Esed rejimine destek vermesini hatırlatan Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'ne Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar ''bölgesel ve uluslarları barış ve güvenliği tehdit ettiği'' gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuka uyma sorumluluğunu hatırlatması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
İsviçre'nin seyahat kısıtlaması getirdiği 29 ülke arasında Türkiye yok
Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
Sağlık Bakanlığı 'Kovid-19' raporunu yayımladı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 818'e yükseldi

Benzer haberler

İsviçre'nin seyahat kısıtlaması getirdiği 29 ülke arasında Türkiye yok

İsviçre'nin seyahat kısıtlaması getirdiği 29 ülke arasında Türkiye yok

Türkiye'den BM Güvenlik Konseyine 'BAE'ye sorumluluğu hatırlatılsın' çağrısı

Çavuşoğlu Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de yaptıracağı 50 konut için AFAD'a bağış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de yaptıracağı 50 konut için AFAD'a bağış
Sıcak hava dalgası geliyor

Sıcak hava dalgası geliyor
AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti

AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti