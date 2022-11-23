Türkiye'deki hayırseverlerin bağışları görme yetisini kaybeden 654 Afgan'a ışık oldu
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Afganistan'da tedavi olamadığı için görme yetisini kaybeden 654 katarakt hastasının ameliyatı yapıldı.
Tahar
Derneğin Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, AA muhabirine, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarıyla Afganistan'da haziran ve kasımda 2 göz sağlığı kampı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Özellikle ileri yaşlardaki kişilerde görülen kataraktın, gelir seviyesi ve sağlık imkanlarının iyi olduğu ülkelerde erken teşhis ve tedaviyle kolaylıkla giderilebildiğine işaret eden Değirmenci, bu rahatsızlığın tedavi edilmediğinde ise ileri derecede görme kaybına yol açtığını belirtti.
Değirmenci, Türkiye ve batı ülkelerinde katarakt kaynaklı görme kaybı oranlarının çok düşük olduğunu belirterek, "Bu oran Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde yüzde 80'e kadar çıkıyor. Afganistan'da karşılaştığımız her 10 görme engelliden 8'i aslında tedavi edilebilir katarakt rahatsızlığının tedavi edilememesi sebebiyle görme yetisini tamamen kaybetmiş durumda. Bu Afrika'da da yüzde 65 oranında. Oranlar oldukça yüksek çünkü burada başkentte bile doğru düzgün sağlık imkanları yok." dedi.
Dernek olarak Afganistan başta olmak üzere gelir seviyesi düşük ve sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı ülkelerde katarakt operasyonları planladıklarını ifade eden Değirmenci, "Bazen bölgedeki uzman hekimlerce bazen de Türkiye'den davet ettiğimiz uzman hekimlerce operasyonları gerçekleştiriyoruz. Kataraktın tedavisi, basit bir cerrahi operasyonla 30 dakikada mümkün." ifadelerini kullandı.
"12 bin Afganistanlı başvurdu"
Değirmenci, Afganistan'ın Tahar, Kunduz ve Bedahşan gibi vilayetlerinde sağlık tarama kampları düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl yaklaşık 12 bin Afganistanlı, şikayetleri sebebiyle bu kamplara başvurdu. Bunların içerisinden katarakt teşhisi yapılanlar, belirli günlerde kliniklerimize davet edildi. Göz rahatsızlığı bulunan 12 bin kişinin 1500'ü kliniklere davet edildi. Bunlardan 654'ünün katarakt operasyonu tamamlandı. Hastalar, Türkiye'deki hayırseverlerimizin katkılarıyla en fazla yarım saat süren operasyonla kaybettikleri görme yetisine tekrar kavuştular." diye konuştu.
"Bir insanın dünyasının tekrar aydınlanmasına vesile oluyorlar"
Hastaların, operasyonun ardından en geç bir hafta içerisinde görme yetilerine tamamen kavuşarak gündelik hayatlarına döndüğünü söyleyen Değirmenci, şunları kaydetti:
"Katarakt projelerimize destek olan hayırseverlerimiz, bir insanın dünyasının tekrar aydınlanmasına hayatının değişmesine belki ilerleyen yaşlarında yeniden doğmuş gibi olmasına vesile oluyorlar. Bu operasyondan önce yüzleri asık, hayat enerjileri düşmüş, belki de başka pek çok sorun yaşayan büyüklerimiz, kardeşlerimiz evlerine dönüp görme yetilerini kazandıktan sonra çok farklı şeyler ifade ettiler bize. Bu imkanların sunulmasından dolayı da Türkiye halkına teşekkürlerini, selamlarını ve dualarını ileterek mutluluklarını ifade ettiler."
"Türk milletine, bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz"
Katarakt ameliyatı ile sağlığına kavuşan Afganlı Hal Bibi Miran Şah, "Ameliyat olmadan önce gözüm görmüyordu. Gözüm sürekli yaşarıyordu, çok sıkıntı çekiyordum. Allah'a şükürler olsun ameliyat olduktan sonra gözüm çok iyi görüyor, çok mutluyum, çok sevinçliyim. Türk milletine, bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Sağlığına kavuşan Muhammedi Bil Murat da Türkiye'ye ve Türk milletine teşekkür ederek, "Önceden çok sıkıntı çekiyordum. Hiçbir şeyi doğru düzgün göremiyordum. Bir yere giderken de sıkıntı çekiyordum. Ameliyat geçirdikten sonra her şeyi çok iyi görüyorum. Şu anda etrafımda insanları çok iyi görüyorum, sizleri de iyi görüyorum. Bu sebepten dolayı mutluyum, sizlere çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.