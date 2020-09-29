NATO Karargahı'ndaki 6'ıncı teknik toplantı bugün yapılacak

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Dünya

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantıların 6'ıncısı bugün yapılacak

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.

Sarp Özer   | 29.09.2020
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantıların 6'ıncısı bugün yapılacak

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

Söz konusu toplantılardan altıncısının bugün NATO Karargahı'nda TSİ 14.00'te başlamasının planlandığı öğrenildi.

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