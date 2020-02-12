Türkiye ve Pakistan arasında öğrenciler köprü kuruyor
Pakistan'da okuyan Türk öğrenciler ile Türkiye'de okuyan Pakistanlı öğrenciler, iki toplum arasında köprü vazifesi görürken eğitimlerini tamamladıktan sonra da bu ilişkiyi akademik ve ticari boyutta sürdürmeye devam ediyor.
İslamabad
Marmara Üniversitesinde eğitim aldıktan sonra uzun yıllar Türkiye'de yaşayıp Pakistan'a dönen Türkiye Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı Seyfülislam Han, Türkiye'ye gitmek isteyen iş insanları ve öğrencileri yönlendirerek iki ülke arasında elçi görevi görüyor.
Türkiye'de 5 yıl okuduktan sonra 1,5 yıl Almanya'da yaşayan Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşamak benim için her zaman daha cazipti. Hatta Almanya'da yaşarken bile tatillerde Pakistan'a değil Türkiye'ye giderdim. Üniversitede tanıştığım arkadaşlarım ve yaşadığım yerlerdeki komşularımla hala görüşüyorum ve onları özlüyorum." diye konuştu.
Han, çocuklarının Türkiye'de doğduğunu ve Türkiye'de bir Pakistanlı olarak hiçbir sorunla karşılaşmadığını söyleyerek "Türklerin Pakistanlılara olan sevgisi bir ideolojiyle alakalı değil. Çoğu insan neden Pakistanlıları sevdiğini bile açıklayamıyor ama seviyorlar. İşim gereği çok ülke gezdim ve Türkiye'de avantajlı konumda olduğumu hissettim." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de okumanın bir Pakistanlı açısından birçok avantajı olduğunu belirten Han, "Üniversite okumanın yanında İstanbul'da yaşamak da ayrı bir üniversite okumak gibi. İnsanların ve kentin bin yıllık geçmişi var. Bugün imkanım olsa yine Türkiye'de okumak isterim. Çocuklarımı da büyüyünce Türkiye'ye göndermek istiyorum." dedi.
"Tanıtım rolü oynuyoruz"
Türkiye'de13 yıl kaldıktan sonra 2008'de Pakistan'a döndüğünü söyleyen Han, Türkiye'de okuyan diğer arkadaşlarının da dönerek hem memleketlerine hem de Türkiye'yle ülkeleri arasındaki ilişkiye katkı sunmaları gerektiğine inanıyor.
Han, Pakistan'da Türkçe bilen birisinin çok avantajlı olduğunu vurgulayarak "Pakistan'da orta seviyenin üzerinde bir geliriniz varsa çok konforlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Toplum bir öğrenciye mezun olana kadar hep veriyor ve bu kişiler mezun olduğunda aldığını kat kat geri ödeyebiliyor. Bu yüzden yurt dışında eğitim alan Pakistanlıların dönerek ülkelerine katkı vermesi gerekiyor." diye konuştu.
Türkiye'de okuyan Pakistanlı öğrencilerin iki ülke arasında tanıtım rolü oynadığını belirten Han, iki ülke arasında ticaret yapan bir iş insanı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Buraya profesyonel olarak gelen ve burada üretim yapan bir iş insanı kazanır. İki ülke ekonomik olarak birbirine rakip değil, birbirini tamamlayan ekonomiler. Burada kar oranları çok yüksek. Pakistan'da iş insanlarını bu konularda bilgilendirecek bir ticaret tanıtım merkezi bulunmalı. Biz Türkiye mezunları öğrenciler olarak tanıtım rolünü üstleniyoruz. Ayrıca Türkiye Mezunları Derneği olarak Türkiye'de eğitim almak isteyenlere de bilgi veriyoruz. Yaptığımız duyuru sayesinde Türkiye Burslarına Pakistan'da son birkaç yılda 74 bin kişi başvurdu."
"Pakistanlıların Türkiye'ye açılan kapısı olduk"
Türkiye'de okuyan Pakistanlı öğrenci kadar Pakistan'da Türk öğrenciler bulunuyor. Özellikle ülkenin İslami ilimler ve tıp alanındaki okullarında okuyan Türklerden Hamza Kaleli ve Arif Usta, okulda Türkiye'ye ilgi duyan Pakistanlıların kendilerinden bilgi aldığını anlattı.
İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesinde okuyan Kaleli, eğitim dili Arapça ve İngilizce olan okulda bu dillerin yanı sıra ülkede yaşayarak Urduca öğrendiğini belirterek "Pakistan'da okula giderek ve yaşayarak üç dil öğrenmiş oldum. Pakistan'da eğitim almanın en avantajlı yanı buradan birkaç dil öğrenerek ayrılmak." diye konuştu.
Pakistan'daki üniversitelerin Türk öğrencilere sınavsız giriş hakkı tanıdığını ve bu okulların denkliğinin bulunduğunu söyleyen Kaleli, "Burada 38 farklı ülkeden öğrenciyle okuyoruz ve Pakistan kendisi de çok kültürlü bir ülke. Burada sadece eğitim almıyoruz hem kültürleri öğreniyoruz hem de insanların Türkiye hakkındaki merak ettiklerini cevaplıyoruz." ifadelerini kullandı.
Aynı okulda eğitim gören Usta da ucuz olması ve Türkiye'ye büyük ilgi duyulması nedeniyle Pakistan'ın eğitim için tercih edilmesi gerektiğini belirterek "Tanıştığımız her öğrenci Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan ilgisinden bahsediyor. Böyle bir ülkede kendi evimizdeymiş gibi yaşıyoruz. Pakistan ayrıca tanınması gereken bir coğrafya." dedi.
Usta, Türkiye'ye olan ilgiden dolayı Pakistanlı öğrencilerin kendilerine sık sık sorular sorduğunu belirterek "Tanıştığımız kişiler Türk olduğumuzu öğrenince Türk dizilerini, Türkiye'nin tarihi yerlerini, yemeklerini, yaşam, iş ve eğitim imkanlarını soruyor. Bizimle konuşup Türk dizileri izlemeye başlayan, Türkiye'ye giden çok insan oldu. Pakistanlıların Türkiye'ye açılan kapısı gibi olduk. Buradaki her Türk, Türkiye'nin bir temsilcisi gibi." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.