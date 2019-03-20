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Dünya

Türkiye ve İran'dan ortak operasyona devam kararı

Türkiye-İran sınır hattında 18 Mart'ta başlayan ortak operasyonun bir süre daha devam etmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 20.03.2019
Türkiye ve İran'dan ortak operasyona devam kararı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyonla ilgili telefonda görüştü.

İnce ile Zülfikari'nin telefon görüşmesinde, Türkiye ve İran'ın güvenliği bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan memnuniyet duydukları dile getirildi.

Görüşmede, bölgede Türkiye ile İran'ın terörist gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürüttüğü iş birliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğu vurgulandı.

Operasyonun sürmesi kararlaştırıldı

Ayrıca eş zamanlı ve koordineli operasyonla ilgili Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai'nin bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı.

Görüşmede, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti'nin PKK/PJAK terör örgütüne yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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