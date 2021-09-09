Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin işgalden kurtarılan Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sürüyor
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, özel birliklerin tatbikat kapsamında zor arazi koşullarında keşif yapmak, yollarda pusu kurmak, bölgede sabotaj gruplarının tespit ve imhası ayrıca çeşitli engelleri aşarak temsili düşmana gizlice yaklaşmak gibi görevleri icra ettikleri bildirildi.
Açıklamada, birliklerin verilen görevleri yüksek profesyonellik ile yerine getirdiği kaydedildi.
Bakanlık tatbikatın görüntülerini de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.