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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin işgalden kurtarılan Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sürüyor

Ruslan Rehimov   | 09.09.2021
Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin işgalden kurtarılan Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sürüyor

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, özel birliklerin tatbikat kapsamında zor arazi koşullarında keşif yapmak, yollarda pusu kurmak, bölgede sabotaj gruplarının tespit ve imhası ayrıca çeşitli engelleri aşarak temsili düşmana gizlice yaklaşmak gibi görevleri icra ettikleri bildirildi.

09.09.2021

Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin işgalden kurtarılan Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sürüyor

Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin işgalden kurtarılan Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sürüyor

Açıklamada, birliklerin verilen görevleri yüksek profesyonellik ile yerine getirdiği kaydedildi.

Bakanlık tatbikatın görüntülerini de paylaştı.

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