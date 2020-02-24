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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Azerbaycan ziyareti kapsamında, iki ülke iş insanlarının uzun zamandır beklediği Tercihli Ticaret Anlaşması'na imza atılacak.

Ruslan Rehimov   | 24.02.2020
Türkiye ve Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanacak

Bakü

Bakü'de yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eş başkanlığında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı yapılacak. Toplantıda, iki ülke arasında ticaret, savunma, spor ve diğer alanlarda 9 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.

15 farklı ürün üzerinde karşılıklı olarak gümrük muafiyeti ve indirimini öngören Tercihli Ticaret Anlaşması, imzalanacak anlaşmalar arasında ön plana çıkıyor. Tercihli Ticaret Anlaşması'nı, iki ülke iş insanları uzun zamandır bekliyordu.

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları, toplantıda alınacak kararların, özellikle de Tercihli Ticaret Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine ivme kazandıracağını belirtiyor.

"Anlaşma, ticaret hacmine büyük katkı sağlayacak"

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye ve Azerbaycan'ın, ticarette uzun vadeli yol arkadaşlığının başlayacağını belirtti.

İki ülke arasında ticari ilişkilerin bugüne kadar iyi düzeyde olduğunu ifade eden Yangın, "Bu anlaşma ile uzun vadeli iş ve yol arkadaşlığımızı ilan edeceğiz. Anlaşma, ilk yıllarda karşılıklı ticaret hacmini az etkileyecek. Fakat önümüzdeki yıllarda bunun faydasını göreceğiz. Anlaşma, ticaret hacmine büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

"İş dünyası, elinden gelen tüm desteği verecek"

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat da Tercihli Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ilerleyeceğini, yeni iş alanlarının açılacağını söyledi.

Anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade eden Büyükfırat, "Bizler de iş adamları olarak anlaşmaların uygulanması için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Tercihli Ticaret Anlaşması, ticaret hacminin artmasına büyük katkı ve kolaylık sağlayacak." dedi. 

"Azerbaycan piyasasında Türk ürünlerinin rekabet edebilirliğinin artmasını arzu ediyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Başkanı Abdurrahman Uzun ise Tercihli Ticaret Anlaşması'nın iki ülke ticareti açısından çok kıymetli bir anlaşma olacağını vurguladı.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve iş dünyasına ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade eden Uzun, "Azerbaycan piyasasında Türk ürünlerinin rekabet edebilirliğinin artmasını arzu ediyoruz. İki ülke arasındaki yatırımlar karşılıklı olarak büyük rakamlara ulaştı. Her iki ülke, elini taşın altına koyuyor ve bu konuda da samimi. Bizim arzu ettiğimiz, ticarete ve iş dünyasına bunun aynı şekilde yansıması." şeklinde konuştu.

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