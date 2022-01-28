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Dünya

Türkiye, Tacikistan-Kırgızistan sınırında varılan ateşkesten memnun

Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Muhammet Tarhan   | 28.01.2022
Türkiye, Tacikistan-Kırgızistan sınırında varılan ateşkesten memnun

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dost ve kardeş iki ülke arasında sınır gerginliğinin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki samimi arzumuzu yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisinde bulunulan açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar dileği iletildi.

Dün akşam Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada iki kişi ölmüş, 21 kişi yaralanmıştı.

Görüşmelerin sonucunda iki ülke tam ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı.

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