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Dünya

Türkiye, Somali ile Kenya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Behlül Çetinkaya   | 07.05.2021
Türkiye, Somali ile Kenya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi

Ankara

Katar'ın da bu süreçteki çabalarının takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki ihtilafların diyalog ve uzlaşı temelinde çözülmesi yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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