Türkiye, Somali ile Kenya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ankara
Katar'ın da bu süreçteki çabalarının takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki ihtilafların diyalog ve uzlaşı temelinde çözülmesi yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.