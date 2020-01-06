Euro
6.68
Dolar
5.97
BIST 100
111,412.70
Altın
1,563.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye Rusya ve İran güvenlik yetkilileri Orta Doğu ve Libya’yı görüştü

Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen telefon diplomasisinde, Libya ve Orta Doğu’daki gerginliği azaltmaya yönelik adımlar değerlendirildi.

Emre Gürkan Abay   | 06.01.2020
Türkiye Rusya ve İran güvenlik yetkilileri Orta Doğu ve Libya’yı görüştü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durumun ele alındığı görüşmede, bölgedeki kriz durumlarının çözümü ve gerginliğin azaltılması için atılabilecek ortak adımların değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada Şoygu'nun, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile de telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, Orta Doğu’da gerginliğin artmasını önlemeye yönelik adımları istişare ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı
Latin Amerika'da başkaldırı, kamplaşma ve darbeler yılı: 2019
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya

Benzer haberler

Irak Başbakanı Abdulmehdi: Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız

Irak Başbakanı Abdulmehdi: Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız

İran’ın başkenti Tahran’da Süleymani için cenaze töreni düzenlendi

Türkiye Rusya ve İran güvenlik yetkilileri Orta Doğu ve Libya’yı görüştü

AB Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı

AB Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı
AB İran nükleer anlaşmasına bağlılığını yineledi

AB İran nükleer anlaşmasına bağlılığını yineledi
'Avrupalı üst düzey heyetin ziyareti ertelendi'

'Avrupalı üst düzey heyetin ziyareti ertelendi'