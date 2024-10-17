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Dünya

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, NATO karargahında Niyet Mektubu imzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan arasındaki askeri faaliyetleri kapsayan Niyet Mektubu'na imza attı.

Selen Valente Rasquinho  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, NATO karargahında Niyet Mektubu imzaladı

Brüksel

Bakan Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı.

Toplantı kapsamında Güler, Rumen mevkidaşı Angel Tilvar ve Bulgar mevkidaşı Atanas Zapryanov'la bir araya geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde yapılan törende Güler, Tilvar ve Zapryanov'la üç ülke arasındaki askeri faaliyetleri kapsayan Niyet Mektubu'nu imzaladı.

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