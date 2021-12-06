Türkiye’nin Washington Büyükelçisi, İsrail ve Yunanistan Büyükelçileri ile Hanuka mumunu yaktı
Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York'ta düzenlenen Ulusal Sefarad Toplumu Galası’nda Hanuka mumlarını İsrail ve Yunanistan Büyükelçileri ile birlikte yaktı.
New York
ABD’ye Osmanlı’dan ve Türkiye’den göçen Sefarad toplumunu ve Türkiyeli Yahudileri bir araya getiren Amerika Sefarad Kardeşliği’nin New York'ta düzenlediği Ulusal Sefarad Toplumu Galası’na katılan Büyükelçi Hasan Murat Mercan, Hanuka seremonisinde yer aldı.Mercan, Hanuka’nın 8’inci gece mumunu İsrail’in BM Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gilad Erdan ve Yunanistan’ın Washington Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile birlikte yaktı.
İsrail Büyükelçisi Erdan "Türkiye, İsrail ve Yunanistan. Bu nadir bir birliktelik" yorumunu yaparken, Türk, İsrail ve Yunanistan büyükelçilerinin 15 yıldır ilk kez böyle ortak bir etkinliğe katıldığı kaydedildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.