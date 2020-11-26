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Dünya

Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Ekici: Nazarbayev, Türk dünyasının birleşmesine önemli katkılarda bulundu

Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Türk dünyasının birleşmesine önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Meiramgul Kussainova   | 26.11.2020
Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Ekici: Nazarbayev, Türk dünyasının birleşmesine önemli katkılarda bulundu Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici (Fotoğrafta): Meiramgul Kussainova/AA

Nur Sultan

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da "Kurucu Cumhurbaşkanı Günü" dolayısıyla “Türk Dünyası ve Elbaşı Fenomeni” temalı uluslararası konferans düzenlendi.

Konferansa Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Kütüphanesi Müdürü Amirhan Rahımcanov ve Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici’nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Macaristan, Moğolistan ve Türkmenistan’ın Nur Sultan Büyükelçileri, Türkologlar, üye ülkelerin bilim akademi başkanları ile milletvekilleri katıldı.

Kıdırali, burada yaptığı konuşmada, Nursultan Nazarbayev’in uluslararası teşkilatların temelini atarak Türk dünyasını birleştirdiğini söyledi.

Büyükelçi Ekici ise bağımsız Kazakistan’ın 30 yıl içinde önemli başarılara imza attığına dikkati çekti.

Nazarbayev’in sadece Kazakistan tarihi ve değerlerini değil, Türk dünyasının değerlerini de ön plana çıkarttığını belirten Ekici, “Sayın Nazarbayev’in Kazakistan tarihi ve değerlerini ön plana çıkartması bakımından yaptığı çalışmalar Türk aleminin tarihi ve değerleri ile de bağlantılıdır. Dolayısıyla Türk dünyasının birleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur.” diye konuştu.

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