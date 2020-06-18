Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Kavas’tan Maarif Okullarına ziyaret
Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Kavas, Türkiye Maarif Vakfına ait İba Der Thiam ve Dakar Kolejini ziyaret etti.
Dakar
Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) ait İba Der Thiam ve Dakar Kolejinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan uzaktan eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemledi.
Sınıfları gezerken bilgisayar başına geçip on-line derse katılarak öğrencilere sürpriz yapan Kavas, öğretmenler ve idarecilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Senegal'de TMV okulları, başkent Dakar'ın yanı sıra eski başkent Saint Louis ve Thies kentinde de bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.