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Dünya

Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Kavas’tan Maarif Okullarına ziyaret

Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Kavas, Türkiye Maarif Vakfına ait İba Der Thiam ve Dakar Kolejini ziyaret etti.

Alaattin Doğru   | 18.06.2020
Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Kavas’tan Maarif Okullarına ziyaret Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Dakar

Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) ait İba Der Thiam ve Dakar Kolejinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan uzaktan eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemledi.

Sınıfları gezerken bilgisayar başına geçip on-line derse katılarak öğrencilere sürpriz yapan Kavas, öğretmenler ve idarecilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Senegal'de TMV okulları, başkent Dakar'ın yanı sıra eski başkent Saint Louis ve Thies kentinde de bulunuyor.

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