Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi.

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulması ve ABD ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Toplantı, ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen yeni müzakere turu öncesinde gerçekleştiriliyor.

Dört ülke arasındaki ilk toplantı, 20 Mart 2026'da Riyad'da düzenlenmiş, bunu aynı ayın sonlarında İslamabad'da yapılan ikinci toplantı izlemişti.

Üçüncü toplantı ise 17 Nisan 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmişti.

İran ile ABD, 14 Haziran 2026'da Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, savaşın sona erdirilmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik bir anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

"İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan anlaşma, 18 Haziran 2026'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından elektronik ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, savaşın sona erdirilmesine yönelik düzenlemelerin yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ve İran'a yönelik ABD deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri de içeriyor.

Tarafların gelecek dönemde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konularını kapsayan nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla 60 gün sürecek müzakerelere başlaması bekleniyor.

Bakan Fidan, Kahire'deki toplantıyı ve temaslarını değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kahire'de iki gündür yoğun bir temas trafiği içerisinde olduklarını belirten Fidan, dün Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve ABD'nin Libya konusunda önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Fidan, görüşme kapsamında Libya, Akdeniz ve Afrika gibi bazı konuların da gündeme getirildiğini belirterek, "Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu. Belli konularda belli uzlaşmalara varmamıza sebep olan tartışmalar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildiğine değinen Fidan, "Özellikle bu dört ülke olarak bir araya geldiğimiz ve oluşturduğumuz formatın ortaya koyduğu pozitif neticeleri biraz da onun ağzından dinleme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ve selamlarını kendisine iletme imkanımız oldu." dedi.

Fidan, dört ülke dışişleri bakanlarının uzun bir çalışma mesaisi yaptığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

“Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Pakistan bu dört ülke gerçekten bölgenin büyük, kapasite ve sorumluluk sahibi ülkeleri, büyük nüfusları, coğrafyaları, imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal, güvenlik ve ekonomiye ilişkin sorunlarını bu dört ülkenin sahiplenmesi ve çözüm arayışına girmek, bölgesel çabalar ortaya koymak, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek, biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Tabii savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan, biz bölge ülkeleri olarak, uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.”

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile de görüştüklerini aktaran Fidan, görüşme kapsamında iki ülke arasındaki ilişki ve konuların masaya yatırıldığını ifade etti.

Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, ABD ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan "yapıcı bir adım" olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, bakanların Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği toplantının bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi için fırsat sağladığına dikkati çekilerek, 4 ülke arasında bölgedeki barış, güvenlik, istikrar ve refahı desteklemek amacıyla devam eden istişare ve koordinasyonun önemi yeniden teyit edildi.

Bakanların ABD ile İran arasında varılan İslamabad Mutabakatı'nı memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, "Bakanlar, bu önemli gelişmeyi, gerilimi azaltmaya ve bölgesel güvenlik ile istikrarın yanı sıra enerji piyasaları, uluslararası denizcilik yolları, küresel tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret için önemli riskler oluşturan çatışmayı sona erdirmeye yönelik yapıcı bir adım olarak değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "bu tarihi sonuca" ulaşmadaki etkili çabaları nedeniyle Pakistan ve Katar'dan övgüyle bahsedilirken, Pakistan'ın bu süreçte bakanlarla sürdürdüğü yakın koordinasyon da takdir edildi.

Kalan sorunların kalıcı, doğrulanabilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmayı amaçlayan müzakerelerin sonraki aşamasının hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasının öneminin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bakanlar, bu tür çabaların, kolektif güvenliği güçlendirmek ve uzun vadeli bölgesel istikrarı teşvik etmek amacıyla, özellikle Körfez Arap Devletleri ile Levant bölgesinin güvenliği ve istikrarı konusunda bölge ülkelerinin endişelerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.”

Açıklamada, Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Filistin davasının önemi bir kez daha teyit edilirken, işgal altındaki Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki insani ve siyasi duruma da özel önem verildiğine işaret edildi.

Ayrıca açıklamada, bakanların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik desteklerini yineledikleri belirtildi.

Bakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenlediği ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Kahire'de Mısırlı ve Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında bulunduğu Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Sudanlı mevkidaşı Salim ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Boulos'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul etti.