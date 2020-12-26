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Dünya, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Türkiye mezunu Somalili Bakan Nur'un tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu

Somali'de yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zuhal Demirci   | 26.12.2020
Türkiye mezunu Somalili Bakan Nur'un tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu

Ankara

Somali'de yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. 

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın çektiği "Gence'de yeğene veda" başlıklı fotoğrafa oy veren Nur, bu fotoğrafta, bir ülkenin halkının maruz kaldığı zulmün çok iyi şekilde anlatıldığını dile getirdi. Nur, bu zulmü başka bir ülkenin daha yaşamaması için fotoğraflarla dünyaya anlatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Nur, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin bir daha böyle bir şey yaşamamasını Allah'tan temenni ediyorum." dedi.


Gence'de yeğene veda

"Çocuklar, her koşulda sporun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor"

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçen Bakan Nur, bu fotoğrafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dahi maskelerini takarak voleybol oynayan çocukların, sporun ne kadar önemli olduğunu gösterdiklerini belirtti.

Bakan Nur, "İnşallah en yakın zamanda pandemi biter ve çocuklarımız sokaklarda istediği gibi oynar. Bu fotoğrafta verilen önemli bir mesaj var. Her koşulda spor önemli." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde ise tercihini Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Nur, kar yağışı sonrası köy kahvesinde soba başında çay içip oyun oynayarak vakit geçiren insanların yer aldığı bu fotoğrafın kendisi için büyük anlam ifade ettiğini, fotoğraftakine benzer ortamlarda defalarca bulunduğunu söyledi.

Nur, fotoğrafın, Anadolu insanının birbirine olan bağlılığını, sıcakkanlılığını ve Anadolu'nun zengin kültürünü gösterdiğini, ayrıca fotoğrafta Türkiye'nin her bölgesinde çayın çok önemli bir yere sahip olduğunun anlatıldığını dile getirdi.


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