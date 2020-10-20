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Dünya

Türkiye mezunu Somalili Bakan Nur'dan AA'ya teşekkür mesajı

Somali'de yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Abdulkadir Muhammed Nur, "ülkesinin sesini dünyaya duyurduğu için" Anadolu Ajansına (AA) teşekkür etti.

Tufan Aktaş   | 20.10.2020
Türkiye mezunu Somalili Bakan Nur'dan AA'ya teşekkür mesajı

İstanbul

Türkiye mezunu olan Nur, bakanlığının açıklanmasının ardından kendisine tebriklerini ileten Türk diplomat, bürokrat ve gazetecilere sosyal medya üzerinden teşekkürlerini sundu. 

AA'nın her zaman Somali'nin yanında olduğunu belirten Bakan Nur, "Somali'nin sesini dünyaya duyurduğunuz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a "İnşallah hem Somali'yi hem de Türkiye Somali ilişkilerini güçlendirmek için elimizden geleni yapacağımıza şüpheniz olmasın." mesajını gönderen Nur, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'a da daha önce olduğu gibi bundan sonra da Türkiye-Somali kardeşliğini ileri noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Bakan Nur'a tebrik mesajı ulaştıranlar arasında bursuyla okuduğu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de yer aldı.


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