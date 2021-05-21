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Dünya

Türkiye Maarif Vakfı, Azerbaycan ile iş birliği protokolü imzaladı

Türkiye Maarif Vakfı ile Azerbaycan Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ruslan Rehimov   | 21.05.2021
Türkiye Maarif Vakfı, Azerbaycan ile iş birliği protokolü imzaladı

Bakü

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Azerbaycan temasları kapsamında Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ve Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli de hazır bulundu.

Görüşme sonrasında Akgün ve Emrullayev, taraflar arasında eğitim alanında iş birliklerini genişletmek ve teşvik etmeyi amaçlayan protokole imza attı.

Protokol, Türkiye ile Azerbaycan arasında 31 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması" hükümlerine ve 25 Nisan 2018 tarihli "VII. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyine dair Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Protokol" hükümlerine dayanarak oluşturuldu.

Türkiye Maarif Vakfı, 67 ülkede 357 eğitim kurumu ve 1 üniversite ile eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

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