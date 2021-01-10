Türkiye Maarif Vakfı 2023'te Pakistan'da 17 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor
Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe, 2023'te Pakistan'da mevcut öğrenci kapasitesini 5 bin artırarak 17 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
İslamabad
Pakistan'ı ziyaret eden Kabaktepe, TMV'nin Pakistan'daki faaliyetleri, farklı ülkelerdeki çalışmaları ve gelecek yıllardaki hedeflerine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kabaktepe, Pakistan’da 10 farklı şehirde çalıştıklarını; 27 kampüs ve 12 binin üzerinde öğrencileri olduğunu belirterek "Pakistan içerisinde de büyük eğitim sistemlerinden birisiyiz. Pakistan ayrıca TMV içerisindeki en büyük yapılardan birisi. 2023’te Pakistan’da 12 şehir, 17 bin öğrenci ve 35 kampüs hedefimiz var." dedi.
TMV olarak 67 ülkede faaliyet yürüttüklerini belirten Kabaktepe, "Bu 67 ülkenin 42'sinde okul çalışmamız var. Geri kalan diğer ülkelerde de yine eğitim merkezli farklı çalışmalarımız mevcut. Söz konusu 42 ülkede ise 330’un üzerinde okulu yönetiyoruz. Dünya genelinde 40 binin üzerinde öğrencimiz mevcut. Bu haliyle TMV 4 yıl içerisinde dünya genelinde eğitim faaliyetleri yürüten kurumsal bir yapıya ve Türkiye’nin eğitim köprüsüne dönüştü." diye konuştu.
Kabaktepe, TMV'nin kuruluşundan bu yana devraldığı okulların yanı sıra 100'ün üzerinde okulu da sıfırdan açtığına dikkati çekerek "TMV olarak 2023’e geldiğimizde dünyadaki 100 ülkede eğitim faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bunlar fizibiliteleri yapılmış, üzerinde çalışılmış ve bu vesileyle ortaya konmuş hedefler." ifadelerini kullandı.
"Hindistan, Endonezya ve Malezya'da olmak istiyoruz"
2023’e kadar 33 yeni ülkede faaliyete geçmeleri gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, "Bu ülkeleri biz rastgele seçmiyoruz. Bir planlamamız var. Bu anlamda 2023’e kadar Hindistan bizim olmak istediğimiz ülkelerden bir tanesi. TMV’nin olması gereken ülkelerden birisi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla bazı aksamalar elbette oldu. Ancak biz bunu hiç yaşamamış gibi çalışacağız. Endonezya, Malezya ve Hindistan'da 2023’e kadar olacağız." dedi.
TMV’nin odağının çalışma alanı olarak eğitim ve bu eğitimin öznesinin de insan olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Eğitim odaklı insan özneli bir faaliyet planımız var. Bin yıllık Anadolu irfan geleneğinden hareketle oluşturulan eğitim birikimini tüm dünya ile paylaşarak eğitim merkezli insan odaklı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Hem kendi ülkesine hem dünyaya hem kainata ve tüm varlıklara faydalı olabilecek iyi insanın ortaya çıkmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Yani iyi bir matematikçi ama iyi bir insan. İyi bir doktor ama iyi bir insan. İyi bir futbolcu, sanatçı ama iyi bir insan. TMV, dünyadaki barış ortamına katkı sunacak iyi insanın ortaya çıkabilmesi için bir çaba sarf ediyor." diye konuştu.
"1000 yabancı öğrenciye Türkiye'de burs sağladık"
Kabaktepe, TMV'nin sadece yurt dışında eğitim vermediğini, yabancı öğrencilere de Türkiye'de okumaları için burs sağladığını vurgulayarak "TMV kendi imkanlarıyla yurt dışından öğrencilerin burslu olarak Türkiye’de eğitim almasını da sağlıyor. Bu kapsamda 1000’e yakın öğrenci Türkiye’de üniversite eğitimlerini almaya başladı. TMV ayrıca ülkemizin dünyadaki yabancı öğrencilerin okumak için geldiği bir eğitim üssü haline gelmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.
Kovid-19 dolayısıyla dünya genelinde okulların kapatıldığına ve çevrim içi eğitime geçildiğini hatırlatan Kabaktepe, "TMV gerek Pakistan’da gerekse farklı ülkelerde uzaktan eğitime hızlı bir şekilde geçti. Vakfımız bulunduğu ülkelerin teknolojik altyapısını en hızlı şekilde kullanarak önemli bir eğitim süreci yürüttü. Bu hızlı geçiş sayesinde Pakistan’da biz öğrenci kaybı yaşamadık. Okulumuz hiç kapanmamış gibi çalıştık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.