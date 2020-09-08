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Dünya, Libya

Türkiye, Libya Diyalog Toplantısı'na ev sahipliği yapan Fas'ın yapıcı tutumundan memnun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fas’ın Buznika şehrinde düzenlenen Libya Diyalog Toplantısı hakkında, "Fas’ın Libya’daki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız." ifadesini kullandı.

Behlül Çetinkaya   | 08.09.2020
Türkiye, Libya Diyalog Toplantısı'na ev sahipliği yapan Fas'ın yapıcı tutumundan memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fas’ın Buznika şehrinde düzenlenen Libya Diyalog Toplantısı hakkında, "Fas’ın Libya’daki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız." ifadesini kullandı.

Aksoy, toplantıyla ilgili sorulan soruya yazılı yanıt vererek, "Türkiye, en başından beri, Libya’daki krizin çözümünün ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini savunmaktadır." değerlendirmesine yer verdi.

Türkiye'nin Fas’ta düzenlenen toplantıyı yakından takip ettiğini vurgulayan Aksoy, Fas'ın daha önce de "Libya Siyasi Anlaşması" görüşmelerine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Türkiye bu görüşmeleri desteklemiş, Sayın Bakanımız da anlaşmanın imza törenine bizzat iştirak etmişti. Fas’ın Libya’daki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız." ifadesine yer verdi.

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