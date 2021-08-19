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Dünya

Türkiye ile Somali yakın dostluk ilişkilerinin 10. yılını kutluyor

Adam Abu-bashal   | 19.08.2021
Türkiye ile Somali yakın dostluk ilişkilerinin 10. yılını kutluyor Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

Mogadişu

Türkiye ve Somali'nin yakın dostluk ilişkilerinin 10. yılı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid, Enformasyon Bakanı Osman Dubbe, Maliye Bakanı Abdirahman Duale Beileh ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Somali Başbakan Yardımcısı Gulaid, burada yaptığı konuşmada, Somali ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin Somali'deki devlet inşa sürecinde ilerlediğini belirtti.

Gulaid, "Somali ile Türkiye arasındaki 10 yıllık kardeşlik ilişkisi, eğitim, sağlık, iş ilişkileri, ekonomik kalkınma, Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden inşası ve diplomasi dahil olmak üzere pek çok alanda somut ilerleme kaydetti." dedi.

Enformasyon Bakanı Dubbe de bugün Somali ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluk bağının 10. yılının kutlandığını ifade ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos 2011'de Somali'yi ziyaret etti, o zaman Somali'nin şiddetli kıtlık ve şiddetli kuraklığa karşı yardıma ihtiyacı vardı." diye konuştu.

Maliye Bakanı Beileh de hükümet gelirlerinin çoğunun, Türkiye hükümetinin canlanmasına büyük katkı sağladığı Mogadişu Havaalanı ve Limanı'ndan geldiğini kaydetti.

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