Euro
8.77
Dolar
7.40
BIST 100
1,084.41
Altın
1,958.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Türkiye ile Rusya'nın İdlib M4 kara yolundaki 25. birleşik kara devriyesi tamamlandı

Türkiye ile Rusya Federasyonu birliklerince gerçekleştirilen 25'inci birleşik kara devriyesinde devriyesi sırasında teröristlerin saldırısı sonucu, TSK'ya ait bir araç hafif hasar gördü.

Orhan Onur Gemici   | 17.08.2020
Türkiye ile Rusya'nın İdlib M4 kara yolundaki 25. birleşik kara devriyesi tamamlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda Türkiye ile Rusya Federasyonu birliklerince gerçekleştirilen 25'inci birleşik kara devriyesinde teröristlerin saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir aracın hafif hasar gördüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Rusya Federasyonunun M4 Karayolunda ortaklaşa planladığı 25'inci birleşik kara devriyesi tamamlandı.

Devriye esnasında teröristlerin düzenlediği saldırıda, TSK'ya ait bir araçta hafif hasar meydana geldi.

Bunun üzerine saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alındı.

Operasyon devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u atlatanlardan hafif vakalarda dahi sürekli bağışıklık işaretleri görüldü
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti
Kapadokya pandemi sürecinde günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor
Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı
Çin'de 22, Güney Kore'de 197 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Türkiye ile Rusya'nın İdlib M4 kara yolundaki 25. birleşik kara devriyesi tamamlandı

Türkiye ile Rusya'nın İdlib M4 kara yolundaki 25. birleşik kara devriyesi tamamlandı

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişimindeki terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 12 tutuklama

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 12 tutuklama
Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında

Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında
Milli Savunma Bakanlığından 'Oruç Reis' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından 'Oruç Reis' paylaşımı