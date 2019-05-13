Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.82
Dolar
6.07
BIST 100
86,282.54
Altın
1,299.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

Türkiye ile Rusya yargı alanında iş birliği geliştirmek istiyor

Yargıtay Başkanı Cirit "Hakimlerin daha iyi eğitilmesi ve daha iyi yargı sistemine kavuşturulması noktasında ortak projeler yapılabilir. Rusya Yüksek Mahkemesi ile birlikte çalışmak isteriz. Onlar da bizimle çalışmak istiyor." dedi.

Dmitri Chirciu   | 13.05.2019
Türkiye ile Rusya yargı alanında iş birliği geliştirmek istiyor

Moskova

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye ile Rusya'nın yargı alanında iş birliği geliştirmek istediğini belirterek "Hakimlerin daha iyi eğitilmesi ve daha iyi yargı sistemine kavuşturulması noktasında ortak projeler yapılabilir. Rusya Yüksek Mahkemesi ile birlikte çalışmak isteriz. Onlar da bizimle çalışmak istiyor." dedi.

Cirit, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenecek 9. Uluslararası Hukuk Forumu'na katılmak üzere Moskova'da Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Vyaçeslav Lebedev ile görüşmesinin ardından AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Görüşmenin yararlı geçtiğine işaret eden Cirit, Türkiye ve Rusya hukuk sistemleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Cirit, iki ülkenin, yargı alanında iş birliği geliştirmek istediğine dikkati çekerek "Hakimlerin daha iyi eğitilmesi ve daha iyi yargı sistemine kavuşturulması noktasında ortak projeler yapılabilir. Rusya Yüksek Mahkemesi ile birlikte çalışmak isteriz. Onlar da bizimle çalışmak istediğini söyledi." diye konuştu.

Türkiye'nin yaklaşık 6 milyon Rus vatandaşını misafir ettiğini hatırlatan Cirit, bunun hukuki boyutunun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cirit, Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişiminde tehlikeyle karşılaştığına dikkati çekerek "Rusya, baştan beri darbe girişimine karşı yanımızda yer aldı. Devam etmekte olan dava süreçleriyle ilgili bilgi verdik. Bu konudaki yargılamalarla ilgili sonucu almak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin vergi hukuku başarılı"

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de Rusya'da uygulanan hukuk sistemini öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin vergi hukukunun başarılı olduğunu belirten Güngör, "Rusya'da vergi davası konusundaki dosya direkt mahkemeye gönderilir. Oysa hukuk devletinde bu olmaz. Mükellefle ilgili bir görüşme olmadan, bir uzlaşma yöntemi denenmeden mahkemeye gidilmesi hoş bir durum değil." değerlendirmesinde bulundu.

Güngör, iki ülke arasında hakim değişim programı uygulamayı planladıklarını da dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru

Benzer haberler

Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?

Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?

Rusya'dan İdlib açıklaması

SMDK'den Esed-Rusya liman anlaşmasına tepki

Polonya'dan Rusya açıklaması

Polonya'dan Rusya açıklaması
Putin 'internet güvenliği' yasasını onayladı

Putin 'internet güvenliği' yasasını onayladı
Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi