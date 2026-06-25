Türkiye ile Kazakistan arasında polis eğitimi işbirliği sürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığına bağlı Kolluk Kuvvetleri Akademisi işbirliğinde yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında düzenlenen "İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi" programı tamamlandı.

Programın Astana’da gerçekleştirilen ikinci etabında, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanlarının verdiği eğitime 30 personel katıldı.

Eğitim kapsamında, katılımcılara insan kaynakları planlaması, personel yönetimi, kurumsal verimlilik, performans değerlendirme sistemleri ve modern kamu yönetimi uygulamalarına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Programın kapanış törenine, TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığına bağlı Kolluk Kuvvetleri Akademisi Rektörü Nurgalım Abdirov, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Kapanış töreninde konuşan Abdirov, eğitim programının kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine, insan kaynakları yönetimi alanındaki kurumsal kapasitenin artırılmasına ve modern yönetim yaklaşımlarının paylaşılmasına katkı sağladığını belirtti.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Erdoğmuş da güvenlik ve kolluk alanında gerçekleştirilen uluslararası eğitim programlarının, Türkiye ile Kazakistan arasındaki kurumsal işbirliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Eğitimlerin yalnızca mesleki bilgi aktarımıyla sınırlı olmadığını aktaran Erdoğmuş, programların iki ülke kurumları arasında karşılıklı anlayışın, güvenin ve sürdürülebilir işbirliği kültürünün gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Törende, TİKA’nın desteklediği eğitim programlarının, Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostane ilişkilerin ve kamu kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceği vurgulandı.

Programın ilk etabı 1-5 Haziran'da Ankara’daki Türkiye Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi'nde (TADOC) düzenlenmiş ve Kazakistanlı savcılık temsilcilerine yönelik yolsuzlukla mücadele konulu eğitimler verilmişti.