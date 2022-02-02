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Dünya

Türkiye, Gine Bissau'da güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da dün yaşanan darbe girişiminin ardından güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesinin memnuniyetle karışlandığını bildirdi.

Mustafa Deveci   | 02.02.2022
Türkiye, Gine Bissau'da güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesinden memnun

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik her türlü darbe teşebbüsünün karşısında olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Bissau'nun yanında olacağına işaret edilen açıklamada, "Gine Bissau Cumhuriyeti'nde dün yaşanan darbe girişiminin ardından, ülkedeki güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Başkent Bissau'da, dün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında silah sesleri duyulmuş ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olayı "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun asker tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti.

Embalo, birkaç saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda durumun hükümetin kontrolü altında olduğunu bildirmişti.



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