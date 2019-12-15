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Dünya

'Türkiye doğal gaz transferi için İsrail'le müzakereye hazır' iddiası

İsrail resmi radyosunda yayımlanan haberde, Türkiye'nin, Avrupa'ya doğal gaz transferi için müzakerelere hazır olduğu yönünde Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddia edildi.

Turgut Alp Boyraz   | 15.12.2019
'Türkiye doğal gaz transferi için İsrail'le müzakereye hazır' iddiası

Kudüs

İsrail resmi radyosunun İbranice ve Arapça internet sitelerinde yer alan haberde, Türkiye'nin, kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya doğal gaz transferi için Tel Aviv yönetimi ile müzakerelere hazır olduğu yönünde mesaj ilettiği iddia edildi. 

Mesajın, Türkiye'nin Enerji Bakanlığından üst düzey bir yetkili tarafından iletildiği öne sürülen haberde, "Türkiye'nin, İsrail'de istikrarlı bir hükümet kurulup yeni enerji bakanının atanmasını beklediğinin ifade edildiği" iddiası yer aldı.

Haberde söz konusu mesajın, İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Roey Gilad üzerinden Tel Aviv'e ulaştırıldığı belirtildi.

İsrail'in en büyük doğal gaz sahası Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, bu kaynaklara ek olarak bölgede yaklaşık 2,2 trilyon metreküp doğalgaz rezervinin daha keşfedilmeyi beklediğini açıklamıştı.

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