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Dünya

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gazze'de yoksul ailelere gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Safiye Karabacak   | 29.04.2020
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gazze'de yoksul ailelere gıda yardımı Fotoğraf: Ali Jadallah / AA

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Din işleri ve Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın finansmanıyla yoksul ailelere 1000 gıda paketi dağıttıkları belirtildi. 

Açıklamada, paketlerde ramazan ayı boyunca ailelerin ihtiyaç duyacağı tüm ürünlerin bulunduğu ifade edildi.

Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga, Filistinlilere yardım projelerinde öncü rol oynayan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

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