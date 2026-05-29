Türkiye Diyanet Vakfı ve STK’lerin kurban çalışmaları binlerce Çadlının yüzünü güldürdü Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları tarafından Çad’da düzenlenen vekaletle kurban bağışı organizasyonlarında binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırıldı.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Çad’ın başkenti Encemine ve ikinci büyük şehri Abeşe başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında 200 binden fazla kurban hissesi dağıtıldı.

Kurban bağışı hisselerinin bir kısmı Çad Gölü bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere, bir kısmı da Sudan sınırındaki mülteci kamplarında kalanlara ulaştırıldı. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken kesimhane bölgelerinde bekleyenlere kurban etleri ızgaralarda pişirilerek ikram edildi.

Fotoğraf : Gökhan Kavak/AA

Orta Afrika ülkesi Çad’da kurban bağışı organizasyonuna katılan TDV gönüllüsü ve İzmir Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, vakfın kurban organizasyonu kapsamında bu ülkeye geldiğini belirterek, "Birkaç gündür Çad’dayız ve bu ülke ile ilgili çok farklı gözlemlerimiz oldu. Çad’ı bir belgeselden ya da kitaptan öğrenmek ile burada görmek arasında çok fark var." dedi.

Çad’ın büyük bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Kadıoğlu, "Bulunduğumuz ülkede görülen tek şey fakirlik. Çok fazla genç nüfusu var ancak sanki ne yaptığını bilmeyen insanlar görüyoruz." diye konuştu.

TDV gönüllüsü ve müftü olarak kurban vekaletlerini bizzat isim vererek kestiklerini anlatan Kadıoğlu, kurban etlerinin yoksullara ulaştırılmasıyla bayram havasının oluştuğunu söyledi.

Kadıoğlu, Türkiye’de maddi durumu iyi olan kişileri, Çad gibi zor coğrafyalardaki insanlara yardım etmeye çağırdı.

"Çad, hakikaten beni çok duygulandırdı"

Ankara Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin de kendilerine emanet edilen kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

İlk defa bir Afrika ülkesine geldiğini anlatan Şahin, "Çad, hakikaten beni çok duygulandırdı. Burada insanların yardıma ne kadar ihtiyaç duyduğunu yerinde gözlemleme fırsatı buldum." dedi.

Türkiye’den Çad başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine kurban bağışı yapanlara teşekkür eden Şahin, "TDV olarak kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşması noktasında hassas davranıyoruz. Yapılan yardımları da video çekerek bağışçılarımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye mezunu TDV gönüllüsü İzzettin Salih de 2019 ila 2025 yıllarında Türkiye’de üniversite eğitimi aldığını, ülkesine hizmet etmek için Çad’a geri döndüğünü anlattı.

"Kurban yardımları, Çadlılar için çok önemli çünkü aylardır et yemeyen insanlarımız mevcut." diyen Salih, yapılan yardımların Türkiye ile Çad arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini dile getirdi.

Salih, "Çad halkının Türkiye’yi ne kadar sevdiğini her yerde görebilirsiniz. Türkiye benim de ikinci memleketim, Türkiye için ne söylesem az olur.” diye konuştu.