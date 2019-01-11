Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'ye 316 tır yardım ulaştırdı

İDLİB - BURAK KARACAOĞLU/ÖMER KOPARAN

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de iç savaş mağduru halka geçen yıl 316 tır insani yardım dağıttı.

TDV, Suriye'de terörden temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri ve İdlib'deki halka yaptıkları yardımlarla ilgili AA'ya yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu bölgelerde yardım faaliyetleri için beş ofis açıldığı, Türkiye'den getirilen 316 tır ile bu ofisler üzerinden ihtiyaç malzemelerinin dağıtıldığı bildirildi.

TDV, bölgede geçen yıl günlük 120 bin ekmek dağıtırken, Halep'in Azez ilçesinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda her gün 15 bin kişiye sıcak yemek sundu.

Vakıf, çatışmalarda zarar gören 160 camiyi, tadilatını yaparak yıl içerisinde yeniden ibadete açarken, 268 caminin de bakım, onarım ve tefriş işlemlerini tamamladı.

Vakıf düzenlediği kampanyalarla iç savaş boyunca toplam bin 866 yardım tırını da ülkedeki sivil halka ulaştırdı.